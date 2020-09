Spotkanie pomiędzy Zagłębiem a Cracovią zakończyło się remisem 1-1. Piłkarze obudzili się dopiero w drugiej połowie i wówczas padły obie bramki. Remis jest o wiele lepszym wynikiem dla gości. Ekipa z Lubina optycznie przeważała.

Zagłębie Lubin rozgrywało dziś 1000. mecz w Ekstraklasie i kibice nie mogli być zadowoleni z występu swoich zawodników w pierwszej połowie. Gospodarze przeważali jednak nie potrafili zamienić swojej przewagi na gola. Równie biernie grali przyjezdni i na emocje musieliśmy poczekać do drugiej części gry.

Po jej rozpoczęciu błyskawicznie padła pierwsza bramka. Marcos Alvarez otrzymał piłkę, bardzo dobrze się zastawił i zagrał wzdłuż linii bramkowej. Do lecącej piłki dopadł Rivaldinho i "szczupakiem" umieścił piłkę w siatce.

Piłkarze zaczęli się rozkręcać, lecz mecz został przerwany przez kibiców Zagłębia, którzy rzucili serpentyny na murawę. Przerwa nie wytrąciła jednak piłkarzy z gry i po jej wznowieniu momentalnie padła bramka.

Filip Starzyński idealnie dograł z rzutu rożnego. W polu karnym najlepiej odnalazł się Lorenco Simić i strzałem głową pokonał Kamila Niemczyckiego. Radość fanów ekipy z Lubina mogła nie trwać zbyt długo. Bardzo szybko odpowiedzieli bowiem gracze "Pasów". Pelle van Amersfoort uderzył z dystansu, futbolówka odbiła się od jednego z defensorów i trafiła w poprzeczkę.

Gospodarze podbudowani zdobytym golem zyskali optyczną przewagę w końcówce meczu. Bliski zdobycia gola był także Starzyński. Pomocnik Zagłębia huknął zza pola karnego, jednak futbolówka poszybowała ponad poprzeczką. Cracovia odpowiedziała natomiast uderzeniem Milana Dimuna. Słowak oddał strzał wślizgiem, a piłka nie znalazła drogi do bramki.

Po meczu powiedzieli:

Michał Probierz (trener Cracovii): "Trochę się nam obrona posypała i dzisiaj zagraliśmy w eksperymentalnym składzie, ale muszę pochwalić moich zawodników, bo realizowaliśmy założenia i nie pozwoliliśmy na dużo rywalowi. Zagłębie ma piłkarzy, którzy potrafią grać i było to dzisiaj widać. Zdobyliśmy gola po przerwie, gdzie zdecydowanie graliśmy lepiej. Obawiałem się, że przerwa w grze przez race może źle się skończyć i tak się stało. Filip Starzyński odpoczął, dograł bardzo dobrą piłkę i straciliśmy gola. Później mecz mógł pójść w jedną albo w drugą stronę. Ważne z całego spotkania wyszliśmy na plus i to jest bardzo ważne. Cieszę się, że gola zdobył Rivaldinho, który miał dzisiaj bardzo dobre momenty".



Martin Szevela (trener Zagłębia): "To był dobry mecz w wykonaniu obu zespołów. Była duża jakość gry. Celem było zwycięstwo i się nie udało, ale remis jest sprawiedliwy. Cracovia strzeliła bramkę po naszym prezencie, bo nie jest możliwe, aby zawodnik przeciwnika zrobił zwrot na linii. Trzeba go zastawić i mu to uniemożliwić. Nasza reakcja na straconego gola była dobra. Byliśmy groźni ze stałych fragmentów gry i po jednym z nich zdobyliśmy bramkę. Gratulacje dla Lorenco Simica, dla którego to był pierwszy gol dla Zagłębia. Później jeszcze mieliśmy swoje okazje, ale Cracovia też miała swoje. Była poprzeczka i w tej sytuacji dopisało nam szczęście. Musimy być zadowoleni z jednego punktu".

4. kolejka Polska - Ekstraklasa

2020-09-20 15:00 | Stadion: Dialog Arena Zagłębie Lubin Cracovia 1 1 DO PRZERWY 0-0 Simić 68' Rivaldinho 50'

1 1 Zagłębie Lubin Cracovia Hładun Chodyna Guldan Simić Balić Poręba Baszkirow Starzyński Żivec Bohar Sirk Niemczycki Rapa Rodin Szymonowicz Ferraresso Hanca Loshaj van Amersfoort Vestenicky Rivaldinho Alvarez SKŁADY Zagłębie Lubin Cracovia Dominik Hładun Karol Niemczycki Kacper Chodyna Cornel Rapa 75′ 75′ Ľubomír Guldan Matej Rodin 68′ 68′ Lorenco Simić Dawid Szymonowicz 90′ 90′ Sasza Balić Diego Gustavo Ferraresso 63′ 63′ Łukasz Poręba Sergiu Cătălin Hanca Jewgienij Baszkirow 88′ 88′ Florian Loshaj Filip Starzyński Pelle van Amersfoort Sasza Żivec 71′ 71′ Tomasz Vestenicky 90′ 90′ Damjan Bohar 50′ 50′ 71′ 71′ Rivaldo Vitor Mosca Ferreira Júnior 63′ 63′ Rok Sirk 72′ 72′ Marcos Alvarez REZERWOWI Konrad Forenc Lukasz Hroszszo Dominik Jończy 71′ 71′ 72′ 72′ Ivan Fiolić Jakub Wójcicki Ivan Marquez Soren Reese 72′ 72′ Milan Dimun 90′ 90′ Mateusz Bartolewski 88′ 88′ Thiago Rodrigues de Souza Jakub Żubrowski Sebastian Strózik Jakub Bednarczyk Daniel Pik 63′ 63′ Patryk Szysz 71′ 71′ Filip Piszczek 63′ 63′ Samuel Mraz Patryk Zaucha