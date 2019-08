Trener KGHM Zagłębia Lubin Ben van Dael przed meczem 4. kolejki Ekstraklasy z Arką Gdynia zapowiedział, że spróbuje w sobotę zaskoczyć rywala. - Chodzi głównie o podniesienie jakości gry - dodał.

Po trzech kolejkach Zagłębie nie ma jeszcze wygranej w tym sezonie i z dwoma punktami zajmuje odległe, 13. miejsce. Sobotnie spotkanie z Arką ma być przełomowym.

"Wygrana to nasz główny cel. Tak jest zawsze przed każdym meczem, ale teraz bardzo jej potrzebujemy" - krótko przyznał van Dael w rozmowie z klubową telewizją Zagłębia.

W podobnym tonie wypowiadał się obrońca lubińskiego zespołu Dominik Jończy, który przy okazji stwierdził, że doskonale byłby, gdyby udało się szybko strzelić gola.

"W każdym meczu jest taka sama wiara w zwycięstwo. Po prostu w meczu z Arką będziemy musieli lepiej wejść w mecz, najlepiej by było, gdybyśmy strzelili szybko pierwszego gola, tak jak w meczu z Cracovią. Tyle, że teraz musimy kontrolować przebieg spotkania do samego końca" - powiedział.

Dla Zagłębia będzie to już trzeci mecz na własnym stadionie w tym sezonie. Najpierw zremisowali 1-1 z Cracovią, strzelając pierwsi gola, a w ostatniej kolejce przegrywali już z Jagiellonią Białystok 0-2, ale zdołali doprowadzić do remisu i byli bliscy zdobycia trzeciego gola. W międzyczasie w Zabrzu przegrali z Górnikiem 0-1.

"Spróbujemy zaskoczyć Arkę, ale chodzi głównie o podnoszenie jakości naszej gry, bo nie jesteśmy zadowoleni z pierwszych trzech meczów. Nasza gra musi wyglądać lepiej i liczę, że stanie się tak już w sobotę" - zapowiedział holenderski szkoleniowiec.

Arka zaczęła sezon jeszcze słabiej, bo po trzech seriach meczów ma tylko punkt, jednego zdobytego gola i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Jończy uczulał, że nie oznacza to, iż spotkanie będzie łatwe.

"Początek sezonu mają nieudany i będą chcieli zdobyć trzy punkty, tak samo jak my. Ale myślę, że mecz z Jagiellonią dał nam pozytywny bodziec do działania i popchnie nas do zwycięstwa" - dopowiedział.

W sobotę trener van Dael będzie miał wszystkich swoich zawodników do dyspozycji, bo nikt nie jest kontuzjowany i nikt nie pauzuje za kartki. Holender powiedział, że niezależnie, kto wyjdzie w składzie, jego zespół ma zagrać tak, aby zwyciężyć.

"Konkretny wynik nie ma dla mnie znaczenia. Może być 1-0, czy 2-1, to nie jest istotne. Mamy zagrać tak, by wygrać to spotkanie i zdobyć trzy punkty" - podsumował.

Ostatni raz obie ekipy grały z sobą w Lubinie w marcu i padł wówczas bezbramkowy remis. W sobotę taki wynik byłby porażką dla obu zespołów. Początek spotkania w sobotę o godz. 17.30.



