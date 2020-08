To już oficjalne wieści. Bartosz Białek opuszcza Zagłębie i przenosi się do VfL Wolfsburg - potwierdził lubiński klub. Podpisał kontrakt do 2024 roku.

18-letni napastnik przebojem wdarł się do Ekstraklasy. W debiutanckim sezonie zdobył dziewięć bramek i zaliczył cztery asysty.

Pochodzący z Brzegu Białek 10 listopada ubiegłego roku zadebiutował w Ekstraklasie podczas meczu z Rakowem Częstochowa. W premierze popisał się bramką i asystą.

- To bardzo ważny dzień dla Klubu i Akademii Piłkarskiej KGHM Zagłębie. To także impuls do dalszej pracy dla naszej młodzieży. Każdy z tych młodych zawodników zobaczył, że marzenia się spełniają. Gratulacje dla Bartosza, ale także dla wszystkich trenerów oraz osób, które miały wpływ na jego rozwój i przyczyniły się do ogromnego sukcesu AP Zagłębia. To kolejny dowód na to, że inwestycje KGHM w szkolenie młodzieży mają głęboki sens - podkreślił prezes Artur Jankowski, cytowany na stronie klubu.

- Jesteśmy dumni z rekordowego transferu Bartosza Białka do klubu Bundesligi. Trzymamy za Bartosza mocno kciuki i życzymy szybkiego debiutu w nowym klubie oraz w reprezentacji Polski - dodał szef Zagłębia.

Jak podawał "Przegląd Sportowy", Zagłębie ma zarobić na transferze 5 mln euro.

Piłkarzami Wolfsburga byli m.in. Andrzej Juskowiak, Waldemar Kryger, nieżyjący już Krzysztof Nowak, Jacek Krzynówek, Jakub Błaszczykowski czy Mateusz Klich.

