Napastnik Zagłębia Lubin, Bartosz Białek, jest o krok od transferu do VfL Wolfsburg. 18-letni napastnik ma kosztować pięć milionów euro.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zagłębie Lubin. Martin Szevela po porażce z Cracovią. Wideo INTERIA.TV

Miniony sezon był dla Białka pierwszym w PKO Ekstraklasie. Zadebiutował 10 listopada 2019 roku w meczu z Rakowem Częstochowa. Bardzo przyczynił się do remisu 2-2, bo strzelił gola i zaliczył asystę.



W sumie, w sezonie 2019/20 zagrał 19 meczów. Strzelił dziewięć goli i zanotował cztery asysty.



Dobra postawa Białka nie umknęła skautom zagranicznych klubów. Był przymierzany do Borussii Moenchengladbach, ale ostatecznie zdecydował się dołączyć do Wolfsburga.



"Przegląd Sportowy" informuje, że transfer młodego Polaka do siódmej drużyny minionego sezonu Bundesligi jest na ostatniej prostej. W weekend Białek przechodził testy medyczne.



Wolfsburg ma zapłacić Zagłębiu pięć milionów euro. Tym samym młody napastnik stanie się najdroższym zawodnikiem w historii lubińskiego klubu. Zagłębie może też sobie zapewnić 10 procent z kolejnego transferu Białka.



MP