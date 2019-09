Zagłębie Lubin ogłosiło dziś transfery dwóch nowych zawodników. Są to skrzydłowy Asmir Suljić oraz środkowy pomocnik Matyas Tajti.

Suljić trafił do Lubina jako wolny zawodnik. Kilka dni temu rozwiązał za porozumieniem stron kontrakt z borykającą się z problemami finansowymi Olimpią Lublana. 27-latek był już niegdyś bliski debiutu na polskich boiskach. W styczniu 2018 roku podpisał obowiązujący od lipca tegoż roku kontrakt z Wisłą Kraków, lecz nie zdołał rozegrać żadnego meczu w barwach "Białej Gwiazdy". Jego przenosiny pod Wawel pilotował bowiem ówczesny trener krakowskiej drużyny - Joan Carrillo oraz dyrektor sportowy - Manuel Junco. Po przybyciu Suljicia do stolicy Małopolski, obu Hiszpanów nie było już jednak w klubie, dlatego skrzydłowy nie chciał kontynuować swojej kariery w Wiśle.

W poprzednim sezonie Sulijić rozegrał w lidze słoweńskiej 32 spotkania, notując w nich 4 gole i 12 asyst. W bieżących rozgrywkach zdołał zaprezentować się w barwach Olimpii Lublana w czterech spotkaniach Prva Ligi (zaliczył dwie bramki i jedno ostatnie podanie) oraz czterech potyczkach w ramach eliminacji do Ligi Europejskiej.



27-latek parafował trzyletni kontrakt, a w Zagłębiu występować będzie z numerem 77.



Tajti to natomiast 21-letni środkowy pomocnik i młodzieżowy reprezentant Węgier. Rozgrywający jest wychowankiem Ferencvarosu, do Lubina trafił z węgierskiej drużyny Diósgyőri VTK, a wcześniej szkolił się między innymi w szkółce FC Barcelony.



Młody pomocnik także podpisał trzyletnią umowę, a na jego koszulce znajdzie się numer 11.



W najbliższych dniach Zagłębie może przeprowadzić jeszcze jeden transfer, jakim będzie przybycie nowego trenera. Po zwolnieniu Bena van Daela, tymczasowym trenerem Zagłębie jest dotychczasowy asystent Holendra - Paweł Karmelita.



TB