Lech Poznań Lech Poznań traci byłego kapitana. To już koniec

Jasmin Burić jest Bośniakiem, ale w trakcie gry w Lechu Poznań otrzymał polski paszport. Barwy Kolejorza reprezentował w latach 2008-2019, to niemal cała epoka w dziejach poznańskiego Lecha po zmianach właścicielskich. Był z nim zatem mistrzem i w 2010, i w 2015 roku, co jest spora rzadkością. Należał do graczy lubianych i cenionych w Poznaniu. W 2019 roku opuścił Lecha Poznań w trakcie wielkiej czystki kadrowej po nieudanych występach zespołu w poprzedzających ją latach.

Zagłębie Lubin bierze bramkarza Lecha Poznań

Bramkarz rodem z Bośni wyjechał wtedy do Izraela i strzegł bramki Hapoelu Hajfa. Teraz wraca. Jest już po testach medycznych w Zagłębiu Lubin i podpisze z nim kontrakt - poinformował o tym serwis mkszaglebie.pl. Lubiński klub opuści za to najprawdopodobniej Dominik Hładun.





