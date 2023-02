Najwyraźniej uznano także, że potrzebne są zmiany w kadrze drużyny. "Miedziowi" przeprowadzili bowiem kilka transferów. Do drużyny dołączyło czterech piłkarzy. To: Sokratis Dioudis, Mateusz Grzybek i świeżo sprowadzony Luis Mata . Z klubem pożegnał się z kolei Koki Hinokio, który na zasadzie transferu definitywnego przeniósł się do Stali Mielec.

Luis Mata zasilił Zagłębie Lubin

W poprzednim sezonie - 2021/2022 - Portugalczyk był z kolei podstawowym zawodnikiem w talii Kosty Runjaica. Wystąpił w 30 meczach ligowych, w których zanotował cztery asysty. Łącznie piłkarz spędził w Szczecinie 2,5 roku. Do "Portowców" dołączył bowiem 1 sierpnia 2020 roku. Wcześniej występował w rezerwach FC Porto. Z tym transferem wiązano w stolicy Pomorza Zachodniego spore nadzieje. Mówiono o tym, że Polska ma być tylko przystankiem w obiecująco zapowiadającej się karierze Maty. Fakty są natomiast takie, że choć gracz miewał przebłyski i interesujące mecze, to ostatecznie nie podbił ekstraklasowych boisk. Zamiast milionowego transferu do silniejszej ligi, trafił więc do zespołu, który musi walczyć o utrzymanie w polskiej elicie.