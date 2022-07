"Tysiak" na szczytne cele, czyli piękny gest piłkarza. Dał jeden warunek

Kacper Bieszczad ma za sobą dosyć ciekawy sezon - choć młody, 19-letni gracz nie zawsze miał w nim szczęście. Golkiper początek ostatniej kampanii spędzał głównie na ławce, potem zaś bardzo długo zmagał się z problemami zdrowotnymi. Wydawało się, że ostatnie kilka miesięcy będzie chciał już tylko wykreślić z pamięci - ale jego los się odmienił.

Z biegiem czasu zaczął coraz częściej zaliczać pełne mecze w barwach Zagłębia Lubin - i ten stan rzeczy również i teraz może utrzymać się po tym, jak z "Miedziowymi" definitywnie rozstał się Dominik Hładun, jeszcze nie tak dawno temu pewniak między słupkami bramki dwukrotnych mistrzów Polski.

Piękny gest Kacpra Bieszczada. Chce wspierać akcje charytatywne

Bieszczad chce więc skorzystać z okazji i swoimi występami przynieść coś dobrego również poza światem futbolu. Jak zadeklarował w mediach społecznościowych, właśnie rozpoczyna akcję #MurowanePomaganie. O co chodzi w tym przedsięwzięciu? Otóż zawodnik za każde zachowane przez siebie czyste konto będzie wpłacać tysiąc złotych na wybrany cel charytatywny. "Nie czekamy i działamy!" - napisał bramkarz.

Nie rzucił zresztą słów na wiatr, ponieważ - jak podkreślił - pierwszy "tysiak" od niego powędrował już do pierwszej potrzebującej osoby. Jest nią co ciekawe syn Tomasza Folty, fotografa związanego od wielu lat z "Miedziowymi". Trzeba rzec krótko: cała akcja chwyta za serce - i zaczyna roztaczać coraz szersze kręgi.

"Świetna inicjatywa! Dołączam się do tego z przyjemnością i przy okazji zapraszam wszystkich innych bramkarzy Ekstraklasy do udziału!" - napisał związany z Legią Warszawa Kacper Tobiasz. Takich jak on chyba będzie jeszcze trochę...

Kacper Bieszczad do Zagłębia Lubin trafił sześć lat temu

Kacper Bieszczad pochodzi z Krosna i to właśnie w zespołach z tego miasta - Beniaminku i Karpatach - stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Z "Miedziowymi" związany jest od 2016 roku - z krótką przerwą na wypożyczenie do Chrobrego Głogów.

W poprzednim sezonie PKO Ekstraklasy golkiper wystąpił w 10 spotkaniach, zaliczył też osiem meczów w rezerwach Zagłębia.