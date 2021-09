Zespół z Lubina wygrał trzecie spotkanie ligowe z rzędu, tym razem 2-0 z Wartą po trafieniach Tomasza Zajicia i Patryka Szysza. Dużo lepiej w trakcie meczu prezentowali się jednak poznaniacy, a cuda w bramce gości wyczyniał Dominik Hładun. To on jest jednym z głównych architektów trzech punktów dla Zagłębia. - Cieszymy się ze zwycięstwa, gdyż mamy drużynę w przebudowie. Dużo się u nas dzieje, wprowadzamy nowych, młodych zawodników i musimy to jakoś poukładać. Sporo jeszcze pracy przed nami, jeśli chodzi o sposób rozgrywania akcji, ale robimy kroki do przodu i to na pewno cieszy - stwierdził po meczu Dariusz Żuraw.

Warta Poznań miała rzut karny. Mogła prowadzić

Trener Zagłębia miał w tym spotkaniu chwile niepewności - zwłaszcza wtedy, gdy w 40. minucie, przy stanie 0-0, Warta wykonywała rzut karny. Hładun obronił jednak strzał Mateusza Kupczaka. - Trzeba powiedzieć, że mecz mógłby się inaczej ułożyć, gdyby Warta wykorzystała rzut karny. Wówczas to my byśmy musieli atakować, a gospodarze by się cofnęli. Scenariusz meczu był taki, jaki można było przewidzieć. Warta jest w takiej sytuacji, że potrzebuje punktów i postawiła wszystko na jedną kartę, ale nie wykorzystała wielu okazji - ocenił szkoleniowiec gości.

Po tym zwycięstwie Zagłębie awansowało na trzecie miejsce, a ma jeszcze jeden mecz zaległy.

ag