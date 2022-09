Strzelał na Słowacji, teraz ma to robić w Polsce. Transfer last minute Zagłębia

Kurminowski jako junior występował w barwach Lecha Poznań, ale zdecydował się na opuszczenie Polski zanim zdążył zadebiutować w pierwszym zespole Kolejorza. Trafił na Słowację, gdzie w barwach Zemplina Michalovce i MSK Żylina w 79 meczach zdobył 34 gole i dołożył 7 asyst.

To zaowacowało transferem do duńskiego Aarhus, gdzie jednak nie szło mu już tak dobrze - 3 trafienia w 33 meczach. Teraz ma zamiar w Polsce powtórzyć swoje osiągnięcia zza południowej granicy.

PKO Ekstraklasa. Dawid Kurminowski piłkarzem Zagłębia Lubin

- Z Dawidem byliśmy w kontakcie od dłuższego czasu. Był on naszym priorytetem do pozyskania jako zawodnik, który wpisuje się w modelowy przykład budowy naszego zespołu. Polak, który grał w reprezentacjach młodzieżowych naszego kraju. Opcja transferu była dla nas też bardzo istotna i jest ona jak najbardziej realna. Jeżeli Dawid sprawdzi się na polskich boiskach, to ta opcja jest w naszym zasięgu - mówi za pośrednictwem oficjalnej strony klubowej Piotr Burlikowski, dyrektor sportowy Zagłębia.

Kurminowski to dziewiąty letni transfer Miedziowych. Zagłębie w najbliższym kolejce zagra w niedzielę o 12:30 z Jagiellonią Białystok. Relacja z tego spotkania w Interii.