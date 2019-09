Trener KGHM Zagłębia Lubin Martin Szevela stwierdził, że w sobotnim derbowym meczu ze Śląskiem Wrocław wystąpią piłkarze tylko na sto procent gotowi do gry. - To będzie mecz walki i potrzebni mi gladiatorzy - dodał.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 0-0. Matusz Putnocky po meczu. Wideo INTERIA.TV

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę PKO Ekstraklasy

Reklama

Dla Szeveli mecz ze Śląskiem będzie debiutem w roli trenera Zagłębia. Słowak nie ukrywał, że nie ma jeszcze gotowej jedenastki na sobotni pojedynek, ale wystąpią tylko piłkarze na sto procent zdrowi.

- Dla mnie to jest najważniejsze, aby każdy z piłkarzy, który wybiegnie na boisko, był zdrowy. Ktoś, kto nie będzie na sto procent gotowy do walki, nie ma szans na grę. To są derby, będzie gorąca atmosfera, będzie dużo walki i potrzebni mi są gladiatorzy, na sto procent zdrowi - dodał.

Szevela, zanim został oficjalnie trenerem Zagłębia, oglądał lubiński zespół z trybun na żywo w wygranym 5-0 meczu z Wisłą Płock. Powiedział, że postawa w tej chwili już jego podopiecznych zrobiła na nim pozytywne wrażenie.

- Podobała mi się gra i podobało, że zawodnicy pokazali serce do gry. To bardzo ważne. Widać też było, że ten zespół ma znacznie większy potencjał niż wskazuje na to tabela. Będę chciał, aby w każdym meczu zespół grał z takim zaangażowaniem - dodał.

Słowak zwrócił uwagę, że wrocławianie nie przegrali jeszcze w tym sezonie meczu.

- Mają cztery zwycięstwa, cztery remisy i zero przegranych,. Będziemy chcieli to zero zmazać. Rozmawialiśmy już ze sztabem i zawodnikami o Śląsku i jeszcze mamy dwa dni, aby przekazać kolejne informacje. Nasz cel jest jeden - chcemy wygrać. Nie będzie to łatwe, ale jest szansa. Uważam, że stać nas na dobrą grę i korzystny wynik - dopowiedział szkoleniowiec.

Ważnym wydarzeniem w Zagłębiu była w tym tygodniu wizyta prezesa KGHM Polska Miedź SA Marcina Chludzińskiego. Szevela stwierdził, że to może być ważne dla drużyny.

- To może dać pozytywną energię piłkarzom. Rozmawialiśmy z pięć, siedem minut. Takie wizyty nie zdarzają się często, dlatego są ważne. To może być motywujące do dalszej ciężkiej pracy. Zwłaszcza, że przed nami ważny derbowy mecz - skomentował Słowak.

Początek meczu Śląsk - Zagłębie w sobotę o godz. 20.

Zapraszamy na tekstową relację na żywo z tego meczu

Tutaj znajdziesz relację na żywo na urządzenia mobilne