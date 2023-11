Skandal w meczu Ekstraklasy. Surowa kara, wróci dopiero w przyszłym roku

Zagłębie prowadziło 1:0, ale Widzew wyrównał w dziewiątej minucie doliczonego czasu . Bramkarz domagał się odgwizdania faulu na nim. Najpierw dostał za to żółtą kartkę. Już po zakończeniu spotkania, jeszcze na boisku, zaatakował Hiszpana i go powalił. Wtedy sędzia Daniel Stefański pokazał mu czerwoną kartkę.

To jeszcze nie był koniec, bo Dioudis według protokołu, do którego dotarło Sport.pl, w tunelu prowadzącym do szatni próbował jeszcze raz wymierzyć sprawiedliwość i znów zaczepił Sancheza. "Bramkarz dynamicznie pobiegł tunelem w kierunku szatni i w okolicy mix-zone'y agresywnie złapał rękami za twarz, szyję i oczy rywala z nr 9 (Sancheza). Natychmiastowo gracze obydwu drużyn próbowali rozdzielić zawodników, jednak bramkarz gospodarzy nie puszczał uchwytu, obejmując i szarpiąc dłonią za twarz i oczy biernego rywal" - napisał sędzia Stefański.