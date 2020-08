Lorenco Szimić został piłkarzem grającego w ekstraklasie KGHM Zagłębia Lubin. Chorwacki środkowy obrońca podpisał dwuletnią umowę, z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Wiosną Szimić bronił barw słowackiego DAC Dunajska Streda, gdzie wystąpił w czterech meczach, a w rundzie jesiennej poprzedniego sezonu był zawodnikiem chorwackiego HNK Rijeka.

Przygodę z piłką nożną rozpoczął natomiast w Hajduku Split. Stamtąd trafił do Sampdorii Genua, skąd był wypożyczany najpierw do Empoli, a następnie do SPAL.

24-letni zawodnik jest już piątym zawodnikiem pozyskany latem przez Zagłębie. Wcześniej do tego zespołu dołączyli: Mateusz Bartolewski (Ruch Chorzów), Jakub Wójcicki (Jagiellonia Białystok), Jakub Żubrowski (Korona Kielce), a z włoskiego Empoli wypożyczono Słowaka Samuela Mraza.