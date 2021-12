28 sierpnia Piotr Stokowiec pożegnał się z Lechią Gdańsk. Po prawie półrocznym okresie, wraca do pracy trenerskiej. Obejmie Zagłębie Lubin.

Będzie to druga przygoda Stokowca z "Miedziowymi". Szkoleniowiec ten prowadził już lubinian przez ponad trzy lata, od 2014 do 2017 roku. Był to jego ostatni klub, przed podjęciem pracy w Lechii.





Piotr Stokowiec wraca do Zagłębia Lubin

Teraz Stokowiec wróci do Lubina. Jutro ma zostać zaprezentowany, jako trener "Miedziowych". Ma podpisać kontrakt do końca sezonu 2023/24.



Stokowiec miał też ofertę z Bruk-Betu Termalici Nieciecza, który szuka następcy Mariusza Lewandowskiego. Na razie, tymczasowo zespół prowadzi Waldemar Piątek.



