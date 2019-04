Prawy obrońca Zagłębia Lubin Alan Czerwiński wylądował w szpitalu, po tym jak kopnął go w głowę Joao Felix z Piasta Gliwice. Hiszpan dostał czerwoną kartkę dopiero po weryfikacji VAR. Pierwotnie sędzia Łukasz Szczech pokazał mu żółty kartonik.

Zdjęcie Joao Felix kopnął w twarz Alana Czerwińskiego /INTERIA.PL

Do zdarzenia doszło w 20. min spotkania Piasta z "Miedziowymi". Czerwiński chciał wybić piłkę głową, gdy wejściem nakładką kopnął go w twarz Felix. Hiszpan sfaulował przypadkowo, natychmiast w geście przeprosin uniósł rękę do góry.

Reklama

Czerwiński upadł na murawę i złapał się za głowę. Został zniesiony z boiska, wszedł za niego Jakub Tosik.



"Alan Czerwiński został zabrany do szpitala i właśnie przechodzi badania. Szczegółowe informacje na temat stanu zdrowia naszego zawodnika podamy, jak będziemy wiedzieli więcej" - poinformował rzecznik Zagłębia Paweł Junory.

Tu znajdziesz relację z meczu

Wychowanek Bolesława Bukowno ma wielkiego pecha w tym sezonie. Był to dopiero jego piąty mecz po zerwaniu więzadeł krzyżowych, przez którą to kontuzję pauzował od września 2018 r.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Górnik Zabrze - Arka Gdynia 1-0. Walerian Gwilia po meczu. Wideo INTERIA.TV