Zagłębie Lubin Zagłębie Lubin. Dwa pozytywne przypadki koronawirusa

To oznacza, że trener lubinian Dariusz Żuraw nie będzie mógł już skorzystać z Sašy Balicia w tym roku. Najwcześniej do gry będzie mógł on wrócić na wiosnę. Zabraknie go za to w pozostałych do rozegrania Zagłębiu jesiennych meczach z: Lechem Poznań, Wisłą Kraków, Legią Warszawa i Górnikiem Łęczna. Czarnogórzec będzie za to mógł wystąpić w spotkaniu Pucharu Polski z Arką w Gdyni.





Zagłębie Lubin. Co zrobił Saša Balić?

Co ciekawe, Saša Balić ostatni raz wystąpił w Zagłębiu Lubin w październiku. Następnie leczył kontuzję, ale podczas meczu Zagłębia z Radomiakiem Radom doszło do przepychanek i bójki między zawodnikami. Rezerwowy w tym meczu Balic wbiegł na boisko i uderzył w twarz jednego z zawodników gości. Arbiter się nie wahał i ukarał go czerwoną kartką.





