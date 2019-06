KGHM Zagłębie Lubin. W planach siedem sparingów

Zawodnicy grającego w piłkarskiej Ekstraklasie KGHM Zagłębia Lubin wznowili treningi po urlopach. Zespół z Dolnego Śląska ma w planach siedem sparingów, m.in. ze Spartą Rotterdam.

Piłkarze Zagłębia po urlopach w klubie stawili się w poniedziałek o godzinie 15.30, a na boisko wybiegli po 17. Zajęcia miały bardziej charakter wprowadzenia niż poważnego treningu.

- Było kilku nowych piłkarzy z Akademii KGHM Zagłębia, którzy będą trenować z pierwszym zespołem i walczyć o miejsce na wyjazd na zgrupowanie do Holandii. O tym, czy ktoś nowy dołączy do zespołu zadecydują najbliższe dni - powiedział rzecznik klubu Paweł Junory.

W pierwszych zajęciach nie wziął udziału Dominik Jończy z reprezentacji U-21, która aktualnie gra w mistrzostwach Europy we Włoszech i San Marino. Za to dłuższy urlop ze względu na udział w zgrupowaniu i mecz z Austrią w eliminacjach Euro 2020 dostał Słoweniec Damjan Bohar.

Przez kolejne dwa dni piłkarze Zagłębia przejdą szereg badań, które mają wykazać w jakiej formie wrócili do treningów. Na swoich obiektach lubinianie będą ćwiczyli do 30 czerwca kiedy wyjadą na zgrupowanie do Holandii. W całym okresie przygotowawczym zespół holenderskiego trenera Ben van Daela rozegra siedem sparingów. Jednym z rywali będzie beniaminek Eredivisie Sparta Rotterdam.