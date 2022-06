Jarosław Jach wraca do Ekstraklasy! Kolejny transfer Zagłębia Lubin

Zagłębie Lubin od kilku tygodni jest najbardziej aktywnym klubem Ekstraklasy na rynku transferowym. Po ubiegłym, trudnym sezonie, działacze "Miedziowych" postanowili wzmocnić kadrę kilkoma solidnymi transferami. I szybko zabrali się do pracy. Zawodnikami Zagłębia zostali już Marko Poletanović, Damjan Bohar oraz Tomasz Makowski.



Według informacji Interii bardzo blisko jest także kolejne wzmocnienie. Piłkarzem Zagłębia ma zostać Jarosław Jach, który przebywa już na testach medycznych! Jak ustaliliśmy, jeśli przejdzie je pozytywnie, podpisze trzyletnią umowę. Dla Jacha będzie to powrót do Lubina po czterech latach.



Jach zostanie piłkarzem Zagłębia

Jach z powrotem do Polski nosił się już od jakiegoś czasu. Piłkarzem w ostatnich tygodniach interesowały się Widzew Łódź oraz Warta Poznań. Jak ustaliliśmy, pojawiła się także atrakcyjna finansowo propozycja z saudyjskiego klubu Al-Shabab Rijad. Od początku czerwca - jak informowaliśmy na Interii - Jach rozmawiał także z Zagłębiem. I to właśnie ten klub przekonał go do podpisania kontraktu.

Według naszych informacji 28-letni obrońca w ostatnich dniach obniżył swoje oczekiwania finansowe i doszedł do porozumienia z szefami Zagłębia. W środę piłkarz pojawił się w Lubinie i rozpoczął testy medyczne. Jeśli przejdzie je pozytywnie, podpisze umowę na 3 lata.



Powrót po czterech latach

Dla Jacha będzie to powrót do Lubina po czterech długich latach. To z tego klubu w 2018 roku odszedł do Crystal Palace za 2,7 mln euro. Następnie reprezentował Raków Częstochowa, w barwach którego grał w sezonie 2019/20 i na wiosnę sezonu 2020/21. Występował także w Anglii (w rezerwach Palace), Turcji (Çaykur Rizespor), Mołdawii (Sheriff Tyraspol) i Holandii (Fortuna Sittard).



Jach ma na koncie dwa występy w seniorskiej reprezentacji. Oba zanotował jednak w listopadzie 2017 roku, jeszcze przed mistrzostwami świata w Rosji, gdy selekcjonerem był Adam Nawałka.