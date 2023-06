Duży transfer wewnątrz Ekstraklasy. Kapitan upuszcza pucharowicza

Miniony sezon był dla Pogoni specyficzny, bo klub musiał poradzić sobie w nowej rzeczywistości. Z klubu po pięciu latach odszedł Kosta Runjaić, a zastąpił go Jens Gustafsson, który musiał długo się starać, by przekonać do siebie szczecińskie trybuny, które w pewnym momencie wysyłały go wręcz do domu. "Bilet" został ostatecznie anulowany, a "Portowcy" zaliczyli udaną końcówkę sezonu i zameldowali się po raz trzeci z rzędu na miejscu dającym prawo do gry w Europie.

Ważnym elementem zespołu w minionych rozgrywkach był Damian Dąbrowski, dla którego był to czwarty sezon w Szczecinie, bo transferze w 2019 roku z Cracovii. W Pogoni szybko wyrobił sobie mocną pozycję, czego najlepszym przykładem jest kapitańska opaska. Wszystko wskazuje jednak na to, że jego przygoda w czerwono-granatowych barwach się kończy, a Dąbrowski wróci w rodzinne strony, konkretnie do Zagłębia Lubin.

To transfer, który na papierze zgadza się pod wieloma względami. Dąbrowski w tym roku skończy 31 lat, a w Szczecinie ma kontrakt ważny jeszcze przez rok, więc dla Pogoni to dobra okazja, by coś na swoim kapitanie zarobić. Zagłębie szuka z kolei wzmocnień do środka pola, po rozstaniu się z Filipem Starzyńskim i przede wszystkim Łukaszem Łakomym, który przeniósł się do Young Boys Berno. Dodatkowo dochodzi aspekt personalny Dąbrowskiego, który jest wychowankiem "Miedziowych".

Pogoń Szczecin z kolei przygotowuje się do kolejnej przygody w Europie. Swojego rywala w 2. rundzie eliminacji Ligi Europy poznają 21 czerwca, a wśród potencjalnych rywali są takie zespoły jak Club Brugge, FC Basel, Gent, Fenerbahce, PAOK Saloniki, Besiktas czy Austria Wiedeń. Pierwszy mecz zostanie rozegrany 27 lipca. Do tej pory najlepszym wynikiem Pogoni jest właśnie 2. runda eliminacji osiągnięta w poprzednim sezonie. Po wyeliminowaniu KR Reykjavik Szczecinianie odpadli po dwumeczu z Broendby.

W minionym sezonie Dąbrowski zagrał łącznie w 38 meczach we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 4 gole i notując tyle samo asyst.

Damian Dąbrowski po czterech latach odchodzi z Pogoni Szczecin / Andrzej Szkocki / East News

Damian Dąbrowski dodaje otuchy młodszemu koledze / Artur Barbarowski / East News

Kibice Pogoni Szczecin / Marek Szandurski / East News