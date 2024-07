Ciekawy transfer w Ekstraklasie. To kapitan reprezentacji kraju

Vaclav Sejk, kapitan czeskiej młodzieżówki zostanie wypożyczony do Zagłębia Lubin

Jego rówieśnikiem jest Vaclav Sejk, który dołączy do Zagłębia Lubin - informację jako pierwszy podał portal mkszaglebie.pl. Sejk to napastnik, który od 15 roku życia występował w Sparcie Praga, w międzyczasie był wypożyczany do czeskiej konkurencji w postaci drużyn z Teplic i Jablonca. Kapitan czeskiej młodzieżówki był w rundzie wiosennej sezonu 2023/24 wypożyczony na zaplecze holenderskiej Eredivisie, do drużyny Rody Kerkrade, gdzie radził sobie nieźle - wystąpił w 15 spotkaniach, w których osiem razy trafił do siatki. Sparta, zdobywca czeskiego dubletu w sezonie 2023/24 najwyraźniej uznała, że młody napastnik powinien zdobyć doświadczenie i ograć się za granicą aż będzie gotów do powrotu na Letną.