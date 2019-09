Napastnik Jagiellonii Białystok Patryk Klimala po meczu z Lechem Poznań. Wideo WIDEO |

Łatwo się mówi, że w ofensywie zagraliśmy źle. Lech to drużyna, która bardzo dobrze się broni. Oczywiście, możemy zagrać lepiej w ataku, bo niejednokrotnie to pokazywaliśmy, ale nie możemy co tydzień stwarzać sobie wielu sytuacji - powiedział po spotkaniu z Lechem Poznań napastnik Jagiellonii Białystok Patryk Klimala.