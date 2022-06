Zmiana trenerska w Ekstraklasie. "Szukają kandydata spoza karuzeli"

Równo tydzień temu zastanawialiśmy się, czy wakacyjny bilet Piotra Nowaka do USA nie okaże się jak mówią "za wielką wodą" - one way ticket. I tak się faktycznie stanie - twitterowy guru od transferów Janekx89 i najstarszy (dziś jedyny na rynku) polski dziennik sportowy, czyli "Przegląd Sportowy" informują, że los trenera został przypieczętowany - Nowak nie poprowadzi "Jagi" w przyszłym sezonie. W Białymstoku nie będą za nim tęsknić, na wiosnę drużyna wygrała w lidze ledwie trzy razy i była poważnie zaangażowana w walkę o uniknięcie degradacji z Ekstraklasy. To temat na dłuższą dyskusję, czy to wina piłkarzy, działaczy czy sztabu trenerskiego, natomiast nie ma co kryć, że "Jaga" Nowaka nijak nie nawiązała do ofensywnej Lechii Gdańsk z lat 2016-17 pod batutą tego trenera.

Kto zastąpi Nowaka? To nie jest jeszcze przesądzone. "Duma Podlasia" czyniła zakusy na Ivana Djurdjevicia, który w zeszłym sezonie prowadził rewelacyjnego I-ligowca, Chrobrego Głogów. Serbski trener ostatecznie wybrał ofertę Śląska Wrocław. Jagiellończy zaczynają przygotowania do nowych rozgrywek już w najbliższy poniedziałek, a trener który ich poprowadzi w kolejnym sezonie wciąż nie jest znany.

Jak powiedziała nam osoba dobrze zorientowana w podlaskich realiach futbolowych, klub "szuka kandydata nieoczywistego, spoza tzw. karuzeli". Chodzi o trenerów, którzy w przeszłości byli asystentami głównych szkoleniowców w klubach Ekstraklasy, tych pracujących w niższych ligach oraz z zagranicy - grane są głównie kierunek czeski i słowacki. Najwyraźniej "Jaga" chce pójść w ślady wspomnianej Lechii, która rok temu zatrudniła Tomasza Kaczmarka, który wcześniej był asystentem w Pogoni Szczecin. Gdańszczanie dobrze na tym wyszli i zagrają w europejskich pucharach. Podobną ścieżkę obrał inny klub, który gra w zielonych strojach - Warta Poznań związała się z ledwie 31-letnim Dawidem Szulczkiem, który wcześniej pracował dla II-ligowych Wigier Suwałki. Mimo niewygórowanego budżetu, "Zieloni" z łatwością utrzymali się w Ekstraklasie i byli jednymi z rycerzy wiosny.

Maciej Słomiński