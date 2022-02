Jagiellonia Białystok i Cracovia wygrały swoje poprzednie mecze ligowe w dobrym stylu, dlatego można było mieć nadzieję na dobre widowisko. Nic z tego. Po bezbarwnym widowisku padł pierwszy bezbramkowy wynik w Ekstraklasie od 7 listopada 2021 r., gdy Raków Częstochowa zremisował z Pogonią Szczecin.

O pierwszej połowie można napisać tyle, że się odbyła. Obie drużyny zagrały trójką w obronie, co zneutralizowało wzajemne atuty. Oba zespoły grały bez klasycznego napastnika, te rolę pełnili grający z numerami "10" Fiodor Czernych i Pelle van Amersfoort, ale nie są to klasyczni egzekutorzy.

Reklama

Rozczarowanie. Jagiellonia tylko bezbramkowo remisuje z Cracovią

W tej części meczu w głównej roli wystąpił Bogdan Tiru. Najpierw Rumun prawie zaskoczył własnego bramkarza, potem wyciął Sergiu Hancę równo z trawą, wreszcie usiłował pokonać golkipera gości strzałem z efektownej przewrotki.

W połowie pierwszej połowy mieliśmy kontrowersję, gdy Bartłomiej Wdowik pięknym balansem ciała wywiódł w pole Michała Rakoczego, po czym padł jak długi w polu karnym. Gwizdek Bartosza Frankowskiego milczał.

Cracovia Jewhen Konoplanka w Cracovii. W pierwszym wywiadzie zaliczył wpadkę



W drugiej połowie Piotr Nowak, trener Jagiellonii Białystok rzucił do boju, 16-letniego Oliwiera Wojciechowskiego i rok starszego Jakuba Lutostańskiego. Nie dało to efektu, a mogło gospodarzy kosztować punkty. W okolicy 70. minuty dwukrotnie przed idealnymi szansami stanął Michał Rakoczy, dwukrotnie koncertowo je zmarnował. Kilka minut później "Pasy" wychodziły z akcją trzech na dwóch, ale Rakoczy podjął złą decyzję i w efekcie bramkarski strój Zlatana Alomerovicia z Jagielloni pozostał śnieżnobiały do końca spotkania. Z boiska przez 90 minut wiało nudą niczym dziś w całym kraju przez wichury.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cracovia. Trener Jacek Zieliński po wygranej z Legią (1-0). Wideo INTERIA.TV

Jagiellonia Białystok mogła doścignąć Cracovię w tabeli Ekstraklasy, gdyby wygrała z "Pasami". Bezbramkowy remis nie zmienił pozycji obu drużyn, "Jaga" jest dziesiąta, Cracovia dwa miejsca wyżej.

Jagiellonia Białystok - Cracovia 0-0

Jagiellonia: Zlatan Alomerović - Bogdan Tiru, Michał Pazdan, Bojan Nastić (80’ Paweł Olszewski) - Tomas Prikryl, Martin Pospisil, (60’ Jakub Lutostański), Matysik, Karol Struski, Bartłomiej Wdowik (46’ Michał Nalepa) - Przemysław Mystkowski (60’ Oliwier Wojciechowski), Fiodor Cernych (80’ Andrzej Trubeha).

Cracovia: Karol Niemczycki - Cornel Rapa, Matej Rodin, Michal Siplak - Otar Kakabadze, Sylwester Lusiusz (64’ Karol Knap), Mathias Hebo Rasmussen, Kamil Pestka - Michał Rakoczy (84’ Filip Balaj), Sergiu Hanca (46’ Jakub Myszor) - Pelle van Amersfoort.

Sędziował: Bartosz Frankowski (Toruń).

Żółte kartki: Karol Struski (Jagiellonja), Mathias Hebo Rasmussen, Karol Knap (Cracovia).

Widzów: 6172.



Maciej Słomiński