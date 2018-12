- Nie przypominam sobie meczu, w którym tak łatwo stracilibyśmy bramki - kręcił głową Ireneusz Mamrot, trener Jagiellonii Białystok po remisie z Wisłą Kraków 2-2.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków - Jagiellonia 2-2. Ireneusz Mamrot: Za łatwo traciliśmy gole. Wideo TV Interia

- W pierwszej połowie byliśmy zbyt daleko od siebie w defensywie, a i w ofensywie płynność naszej gry wymagała wiele poprawy. Druga część była w naszym wykonaniu zupełnie inna, ale znakomicie bronił Mateusz Lis, choć nasze strzały były takie, że mógł się przy nich wykazać - analizował spotkanie szkoleniowiec gości.



Katem Jagiellonii okazał się Marko Kolar, na co dzień rezerwowy Wisły. Tym razem Chorwat zdobył dwa gole - pierwszego po złym przyjęciu piłki, drugiego przy gapiostwie defensywy białostocczan.



- Odkąd jestem w Jagiellonii, to tak łatwo nie straciliśmy bramek... Jednak mimo tego, że przegrywaliśmy 0-2, to wyjeżdżamy z Krakowa z poczuciem niedosytu. Żałuję zwłaszcza sytuacji Novikovasa na 3-2 - wspominał Mamrot.



- W tym sezonie mamy w nogach już sporo meczów, ale absolutnie nie było tego widać. Cieszę się, że dobrze wyglądamy fizycznie - dodał szkoleniowiec wicemistrzów Polski.



Po remisie z Wisłą Jagiellonia zajmuje trzecie miejsce, krakowianie są na ósmej pozycji.



Reklama

PJ



Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy



Ranking Ekstraklasy - sprawdź!