Uczestnik Ligi Mistrzów chce polski talent. To rekordzista Ekstraklasy

Drużyna wicelidera Jagiellonii Białystok była rewelacją jesiennej rundy Ekstraklasy. To zaskakująca przemiana ekipy trenera Adriana Siemieńca, która w poprzednich rozgrywkach prawie do końca sezonu drżała o ligowy byt. Sukces nie przyszedł ot tak, bez pracy wielu osób by go nie było. Na pewno prezes Wojciech Pertkiewicz włożył wiele trudu w uporządkowanie finansów "Jagi", a dyrektor sportowy Łukasz Masłowski zadbał o wartościowe wzmocnienia kadry. Właściwie wszystkie letnie transfery okazały się strzałami w "10": Hiszpan Adrian Dieguez zapewnił spokój w obronie, Jarosław Kubicki jest motorem napędowym drugiej linii, Jose Naranjo i Dominik Marczuk robią wiatr na skrzydle, Afimico Pululu jest w ataku czołgiem, który rozbija linie obronne rywali, a Kristoffer Hansen pokazuje, że w Widzewie Łódź mogą gorzko żałować, że go puścili wolno.