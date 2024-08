Sensacyjne ustalenia. Podpisał kontrakt na cztery lata, zagrał 18 minut i wraca

Takiego finału emigracji Bartłomieja Wdowika nikt nie mógł przewidzieć. Wszystko wskazuje na to, że piłkarz, który dwa miesiące temu przeniósł się z Jagiellonii Białystok do Sportingu Braga, w tym tygodniu wróci do stolicy Podlasia. W Portugalii nie ma w tej chwili realnych szans na regularną grę. Tymczasem w ekipie mistrzów Polski stanowiłby wydatne wzmocnienie w perspektywie jesiennej batalii w fazie grupowej - najprawdopodobniej - Ligi Konferencji.