Do wspomnianego zdarzenia doszło w 45. minucie spotkania, gdy w polu karnym Cracovii na murawę dosłownie padł Nene . Sędzia Paweł Raczkowski puścił grę dalej, lecz po chwili został wezwany do monitora VAR, gdyż Daniel Stefański zarekomendował mu ponowne obejrzenie sytuacji, w celu odgwizdania rzutu karnego.

Doświadczony arbiter z Warszawy po obejrzeniu powtórek nie miał większych wątpliwości i wskazał na wapno dla Jagiellonii Białystok, co wywołało olbrzymie zdziwienie i dyskusje. Patrząc na powtórki widać, że Nene został delikatnie pchnięty przez Davida Olafssona i dodając dużo od siebie, upadł na murawę. Co ważne w tej sytuacji to fakt, że obaj zawodnicy nie walczyli o piłkę, a defensor "Pasów" - moim zdaniem - w dopuszczalny sposób, z niewielką siłą, pchnął rywala (jeśli w ogóle możemy nazwać to pchnięciem).