Rewelacja ligi gromi mistrza. Włączą się do walki o tytuł?

Już w czwartej minucie mocno strzelał Fabian Piasecki , a Zlatan Alomerović przeniósł piłkę nad bramką. Jagiellonia kontrowała, Jesus Imaz idealnie dośrodkował, a jego rodak Jose Naranjo skierował piłkę do siatki, sęk w tym, że uczynił to ręką. W 12. minucie już nikt Naranjo bramki nie zabrał, Hiszpan zza pola karnego mierzonym strzałem pokonał Vladana Kovacevicia .

Jagiellonia rozbiła Raków. Włączy się do walki o tytuł mistrza Polski?

Już w 32. sekundzie drugiej połowy Jagiellonia podwyższyła prowadzenie na 3-1, po fantastycznej asyście Afimico Pululu, który piętą podał piłkę do Nene, który dopełnił formalności. Za dwie minuty powinno być 4-1 - Pululu wyłożył piłkę Dominikowi Marczukowi, który w perfekcyjnej sytuacji chybił. Co odwlecze to nie uciecze - Marczuk popędził po skrzydle, a piłkę z całej siły pod poprzeczkę zapakował Nene. W końcówce rozmiary porażki Rakowa strzałem z bliska zmniejszył rezerwowy snajper, Łukasz Zwoliński. Jagiellonia w efektownym stylu rozbiła mistrza Polski i zgłosiła poważny akces do walki nawet o tytuł mistrza Polski 0 jest już tylko punkt za liderem tabeli Śląskiem Wrocław..