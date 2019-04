Jagiellonia Białystok melduje się w finale Pucharu Polski! Białostoczanie w półfinale pokonali 2-1 Miedź Legnica. Dwie bramki, w tym decydującą w doliczonym czasie gry, dla gospodarzy zdobył Taras Romanczuk!





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Trener Mamrot o zwolnieniach szkoleniowców. Wideo TV Interia

Reklama

Kliknij, by przejść do zapisu relacji na żywo z meczu Jagiellonia Białystok - Miedź Legnica

Zapis relacji na żywo na urządzenia mobilne z meczu Jagiellonia - Miedź

Pierwszy półfinał Pucharu Polski skojarzył ze sobą drużyny, które do tego etapu dotarły bez straty choćby jednego gola. Jagiellonia przechodziła kolejne rundy eliminując po drodze Lechię Dzierżoniów, GKS Katowice, Arkę Gdynia i Odrę Opole. Legniczanie zaś w drodze do półfinału pokonali Sandecję Nowy Sącz, GKS Bełchatów, Śląska Wrocław oraz Puszczę Niepołomice.

Pierwsza połowa nie wskazywała na to, by któryś z bramkarzy miał w końcu skapitulować, ale było to nie tyle zasługą ich dobrej postawy, co niemocą w poczynaniach ofensywnych obu ekip. W pierwszych 45 minutach kibice obejrzeli zaledwie jeden celny strzał.

Jagiellonia miała w pierwszej połowie optyczną przewagę. Głównie dlatego, że Miedź cofnęła się do obrony i czekała na kontrataki. Najgroźniejszy przeprowadziła w 11. minucie, lecz Omar Santana w niezłej sytuacji nie trafił w bramkę Mariana Kelemena.

Po pół godzinie sędzia musiał na chwilę przerwać grę z powodu odpalonych rac przez białostockich kibiców, którzy w ten sposób chcieli przywitać gości w swojej "bajce".

Jagiellonia Białystok - Miedź Legnica w półfinale Pucharu Polski. Galeria 1 11 . Autor zdjęcia: Artur Reszko Źródło: PAP 11

Z kolei gospodarze przed przerwą najlepszą okazję do zdobycia bramki mieli, gdy na indywidualną akcję zdecydował się Martin Pospiszil. Czech urwał się rywalom i przedarł się w pole karne. Uderzył z ostrego kąta, lecz trafił jedynie w zewnętrzną część słupka.

Jagiellonia odważniej zaatakowałą po przerwie, ale pierwsze uderzenia - próby z dystansu Arvydasa Novikovasa i Martina Pospiszila - bez problemu bronił Anton Kanibołocki. Ukraiński bramkarz nie miał jednak nic do powiedzenia po godzinie gry. Wówczas po rzucie wolnym piłkę głową najpierw zgrał Zoran Arsenić, a później Bartosz Kwiecień, by w końcu Taras Romanczuk uderzył futbolówkę wolejem i Miedź po raz pierwszy w tej edycji Pucharu Polski straciła gola!

Po stracie bramki Miedź musiała przejść do ofensywy, a sygnał do ataku dał trening Dominik Nowak, który w miejsce obrońcy Tomislava Bożicia posłał napastnika Mateusza Szczepaniaka.

Legniczanie wyrównali 12 minut przed końcem regulaminowego czasu gry, w najbardziej charakterystyczny dla nich sposób. Z rzutu wolnego z dalszej odległości znakomicie przymierzył Petteri Forsell i cudownym strzałem pokonał Kelemena!

Wydawało się, że dogrywka jest nieunikniona, ale w doliczonym czasie gry Jagiellonia zdołała wywalczyć rzut rożny. Najwyżej w powietrze wyszedł Romanczuk i po raz drugi pokonał bramkarza rywali! Strzał głową kapitana Jagiellonii był poza zasięgiem bramkarza!

Wojciech Górski



Jagiellonia Białystok - Miedź Legnica 2-1 (0-0)

Bramka: 1-0 Romanczuk (61.), 1-1 Forsell (78.), 2-1 Romanczuk (90+2.).

Żółta kartka: Jagiellonia - Taras Romanczuk. Miedź - Henrik Ojamaa, Tomislav Bozic, Kornel Osyra, Borja Fernandez.

Sędzia: Paweł Gil (Lublin). Widzów: 18 115.



Puchar Polski: wyniki, drabinka, terminarz, strzelcy