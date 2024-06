Probierz nie wziął go na Euro. I nagle taki news. Milionowy transfer Polaka

Bartłomiej Wdowik przeszedł na zasadzie transferu definitywnego z Jagiellonii Białystok do Sportingu Braga. Portugalczycy zapłacili za zawodnika 1,5 mln euro (plus 200 tys. w potencjalnych bonusach). Mistrzowie Polski zagwarantowali sobie 10 proc. od kwoty kolejnej transakcji. Klauzula wykupu 23-letniego piłkarza opiewa aż na 50 mln euro. To oznacza, że właśnie on - w teorii - ma szansę stać się najdroższym polskim futbolistą w historii.