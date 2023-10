Probierz dał mu szansę. Odpowiedź przyszła szybko. Niecodzienny wyczyn w Ekstraklasie [WIDEO]

Jeśli Bartłomiej Wdowik dla części kibiców jeszcze do niedawna był postacią anonimową, to październik 2023 roku jest dla niego pod tym względem miesiącem absolutnie przełomowym. Piłkarz Jagiellonii Białystok najpierw został powołany przez Michała Probierza do drużyny narodowej na mecze el. Euro 2024, a teraz popisał się nie lada wyczynem w spotkaniu ligowym. W potyczce z Zagłębiem Lubin posłała piłkę do siatki... bezpośrednio z rzutu rożnego.