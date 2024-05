Pomocnik ma za sobą historyczny sezon i apeluje do Probierza

Romanczuk w najlepszym momencie kariery. Co za sezon

Taras Romanczuk to postać wyjątkowa w skali PKO BP Ekstraklasy. Choć pochodzi z Ukrainy, już w wieku 21 lat przeniósł się do polskiej Legionovii i nigdy już nie opuścił Polski. Tego lata minie dekada, odkąd przywdziewa barwy Jagiellonii Białystok. Był ważnym elementem drużyny, która pod wodzą Michała Probierza przegrała mistrzostwo w 2017 roku, a także, gdy sezon później udało się obronić drugie miejsce pod wodzą trenera Ireneusza Mamrota. To w tym okresie zwrócił na siebie uwagę Adama Nawałki, który po procesie naturalizacji powołał środkowego pomocnika do reprezentacji Polski na mecz towarzyski z Koreą Południową.