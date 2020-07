Jagiellonia Białystok opublikowała oświadczenie, w którym odniosła się do niedawnego wywiadu byłego piłkarza klubu Sebastiana Rajalakso. Szwedzki piłkarz zarzucił w nim, że podczas treningów biegowych musiał uważać na latające oszczepy i dyski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia - Jagiellonia 4-0. Trener Iwajło Petew o falstarcie w rundzie wiosennej. Wideo TV Interia

Dwa dni temu w polskich mediach pojawiły się obszerne fragmenty wywiadu z byłym piłkarzem Jagiellonii - Sebastianem Rajalakso. Wypowiedzi Szweda zostały przetłumaczone przez pasjonata ligi szwedzkiej Piotra Piotrowicza i zostały opublikowane za pomocą mediów społecznościowych.



Rajalakso zarzucił ekipie z Podlasia, że stał się ofiarą czystek po zmianie trenerów, a także przytoczył historię, która mówiła o nietypowym wezwaniu do klubu. Szwed miał otrzymać wówczas "papier po polsku" i kazano mu go podpisać, a piłkarz miał się zastanawiać czemu jest sam w pokoju z "polską mafią".



Pomocnik skrytykował również metody treningowe klubu i stwierdził, że musiał trenować na boisku lekkoatletycznym uważając na lecącego w niego... dyski i oszczepy. Były gracz "Jagi" wspominał także o treningach z niewidzialną piłką.



Reklama