Jagiellonia Białystok wygrała z Cracovią 2-1 w pierwszym meczu 24. Kolejki PKO Ekstraklasy. Goście objęli prowadzenie, ale później do siatki trafiały już tylko "Żubry". Sytuacja "Pasów" w tabeli zaczyna się robić dramatyczna.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cracovia. Michał Probierz przed meczem z Jagiellonią Białystok. Wideo INTERIA.TV

Zobacz zapis relacji live z meczu Jagiellonia Białystok - Cracovia



Trzy poprzednie mecze w roli gospodarza "Jaga" zakończyła porażką, nie zdobywając w nich choćby jednej bramki. Nie uchodziła więc za bezdyskusyjnego faworyta starcia z niżej notowaną Cracovią. Nie zmieniał tego fakt, że "Pasy" w trzech ostatnich potyczkach wyjazdowych również nie strzeliły gola.

Reklama

Tymczasem to właśnie krakowianie otworzyli wynik spotkania. Potrzebowali do tego niespełna kwadransa. Fatalny kiks we własnym polu karnym Bartłomieja Wdowika wykorzystał bez skrupułów Thiago - Brazylijczyk huknął z półwoleja nie do obrony i zrobiło się 0-1.

Wyrównanie padło dosyć szybko, bo jeszcze przed upływem półgodziny gry. Spod linii końcowej miękko dośrodkował Tomasz Przikryl, a z piątego metra głową akcję skutecznie sfinalizował Bartosz Bida.

Kapitan Taras Romanczuk zapewnia Jagiellonii triumf

Gdy w 35. minucie po atomowym uderzeniu Milana Dimuna piłka trafiła w poprzeczkę, wydawało się, że to jednak nie będzie dobry dzień białostoczan. Tymczasem dwie minuty później to oni wyszli na prowadzenie. Po centrze z rzutu wolnego Martina Pospiszila głową próbował strzelać Taras Romanczuk - kapitan trafił w futbolówkę nieczysto, ale ta i tak po chwili znalazła się w siatce.

Po godzinie rywalizacji trener gości, Michał Probierz, zdecydował się na potrójną zmianę. Nie przyniosła ona jednak spodziewanych efektów. Do siatki trafił wprawdzie Pelle van Amersfoort, ale arbiter gola nie uznał, słusznie dopatrując się wcześniej ofsajdu.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

Wynik nie uległ już zmianie. Tym samym "Żubry" zrewanżowały się krakowianom za jesienną porażkę 1-3. Sytuacja "Pasów" pozostaje nie do pozazdroszczenia. Po tym weekendzie mogą spaść na przedostatnie miejsce w tabeli.

Jagiellonia Białystok - Cracovia 2-1 (2-1)

Bramki: 0-1 Thiago (14.), 1-1 Bida (26.), 2-1 Romanczuk (37.)

24. kolejka Polska - Ekstraklasa

2021-04-09 18:00 | Stadion: Stadion Miejski Jagiellonia Białystok Cracovia 2 1 DO PRZERWY 2-1 B. Bida 26' T. Romanczuk 37' Thiago 14'

UKi

PKO Ekstraklasa - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz