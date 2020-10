PKO Ekstraklasa. 5,5 tys. widzów może obejrzeć mecz Jagiellonii z Lechem

Dokładnie 5509 widzów będzie mogło obejrzeć mecz Jagiellonii z Lechem Poznań w najbliższej kolejce piłkarskiej ekstraklasy. Zajętych może być do 25 proc. pojemności stadionu miejskiego w Białymstoku. W piątek wolnych było jeszcze ponad 1,6 tys. miejsc z tej puli.

W przerwie rozgrywek klub i najbardziej zagorzali kibice mobilizowali innych do zakupu wejściówek na mecz z Lechem, by wesprzeć piłkarzy w walce o pierwsze w tym sezonie zwycięstwo na własnym boisku. Chodziło też o poprawę frekwencji, która w trzech pierwszych meczach w Białymstoku wahała się od 5, do niespełna 6 tys. widzów. Najwyższa była na meczu z Zagłębiem Lubin, gdy na trybunach zasiadło 5881 osób.

Ograniczenia wynikające z wprowadzenia na obszarze całego kraju tzw. żółtej strefy w walce z koronawirusem oznaczają m.in. zmniejszenie z 50 proc. do 25 proc. liczby miejsc na imprezach sportowych w tej strefie.

Jak powiedział w piątek rzecznik prasowy SSA Jagiellonia, Kamil Świrydowicz, w przypadku stadionu miejskiego zajętych może być na trybunach maksymalnie 5509 miejsc i tyle biletów na mecz z Lechem Poznań klub może sprzedać. Mimo akcji marketingowej na razie wejściówki są w sprzedaży; w piątek w południe w dystrybucji (sprzedaż wyłącznie internetowa) było jeszcze 1650 biletów.

Mecz Jagiellonia - Lech zaplanowany jest na sobotę 17 października.

