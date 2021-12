Tym samym Nowak zastąpił na stanowisku zwolnionego 23 grudnia Ireneusza Mamrota, który po powrocie do Jagiellonii wytrwał na stanowisku sześć miesięcy.

Nowak to były piłkarz, który ma na koncie 19 występów w reprezentacji Polski. Karierę zakończył w USA i to właśnie tam otrzymał pierwszą posadę

trenerską. Było to w 2004 roku, gdy podpisał kontrakt z DC United.



Piotr Nowak nowym trenerem Jagiellonii Białystok

Później Nowak był asystentem Boba Bradley’a w reprezentacji USA, a także sam prowadził amerykańską kadrę do lat 23. W jego CV znajduje się także Philadelphia, której był trenerem oraz drużyna narodowa Antigui i Barbadosu, gdzie pełnił funkcję dyrektora technicznego.





57-latek zbierał doświadczenie szkoleniowe także na polskich boiskach. W styczniu 2016 roku został trenerem Lechii Gdańsk, a następnie pełnił obowiązki dyrektora sportowego.



TB