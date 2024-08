Nie będzie sensacyjnego powrotu do Ekstraklasy. Do gry nagle weszli Niemcy

Polak nie był wystawiany do gry w przedsezonowych sparingach. Nie dostał szansy debiutu w lidze. Zaliczył jedynie 18 minut przeciwko Hapoelowi Beer Szewa w kwalifikacjach Ligi Europy . W lidze krajowej tylko raz usiadł na ławce rezerwowych.

Portugalskie media donosiły, że Wdowik zostanie wypożyczony do Legii Warszawa . W ostatnich dniach pojawił się z kolei trop prowadzący do... Jagiellonii Białystok , z którą zawodnik pożegnał się po zakończeniu poprzedniego sezonu. Powrót na Podlasie wydawał się przesądzony.

Bartłomiej Wdowik wylądował na zapleczu Bundesligi. "To jest droga, którą chcę podążać"

Nieoczekiwany zwrot akcji nastąpił w piątek. W sieci pojawił się komunikat, że 23-letni piłkarz podpisał umowę z Hannoverem 96 , występującym w 2. Bundeslidze . Został wypożyczony do końca bieżącego sezonu z opcją pierwokupu.

- Bartłomiej w 100 procentach realizuje profil, jaki nakreśliliśmy dla lewego obrońcy. Od dłuższego czasu śledzimy jego rozwój. Ma wyjątkowo dobrą lewą nogę, cały czas pcha grę do przodu i notuje dużo akcji w ofensywie. Bramki z poprzedniego sezonu z pewnością mówią same za siebie - argumentuje pozyskanie Polaka dyrektor sportowy klubu, Marcus Mann.

- Od pierwszego kontaktu miałem naprawdę dobre przeczucia co do tego zespołu. Po pierwszych rozmowach w Hanowerze byłem całkowicie pewien, że to jest droga, którą chcę podążać - oznajmił Wdowik w rozmowie z oficjalną stroną internetową klubu.