Mistrz Polski żegna swoją gwiazdę. Transferowy hit na ostatniej prostej

Transfer w ostatniej chwili, hit blisko. Marczuk ma trafić do MLS

Dominik Marczuk w Realu Salt Lake dołączy do byłego gracza Piasta

Real Salt Lake to na ten moment trzecia drużyna Konferencji Zachodniej MLS, w której sezon regularny trwa od lutego do października, a play-offy od października do początku grudnia. Warto nadmienić, że w ostatnim czasie RSL dokonał już jednego transferu z PKO BP Ekstraklasy - w lutym do zespołu trafił z Piasta Gliwice Grek Aleksandros Katranis.