W poprzednim sezonie Łukasz Teodorczyk reprezentował barwy belgijskiego Royalu Charleroi. Spędził tam rok na wypożyczeniu z Udinese. Ostatniego lata wrócił do włoskiego klubu i... od tamtej pory słuch o nim zaginął.



Polak nie wystąpił w choćby jednym oficjalnym spotkaniu. Nie został nawet zgłoszony do żadnych rozgrywek.



Łukasz Teodorczyk zagra w Jagiellonii Białystok?

Kontrakt 30-letniego zawodnika pozostaje ważny do końca sezonu 2021/22. Włoskie media informują, że zainteresowanie napastnikiem wykazuje kilka innych zespołów Serie A, a także Jagiellonia Białystok.



Jeśli "Teo" zwiąże się z polskim klubem, będzie to dla niego powrót do Ekstraklasy po ośmioletnim rozbracie. Wcześniej reprezentował barwy Polonii Warszawa i Lecha Poznań.



Teodorczyk to niedawny reprezentant Polski. W latach 2013-18 wystąpił w drużynie narodowej 19 razy. Ostatni mecz zagrał podczas mundialu w Rosji - w grupowym meczu z Japonią zaliczył wówczas niespełna kwadrans.



