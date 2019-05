25-letni skrzydłowy Juan Camara podpisał w piątek czteroletni kontrakt z Jagiellonią Białystok. W poprzednim sezonie Hiszpan występował w Miedzi Legnica. Jest pierwszym piłkarzem pozyskanym przez białostocki klub przed kolejnym sezonem Ekstraklasy.

Camara nominalnie gra na lewym skrzydle, może też zagrać na lewej obronie.

W swoim kraju Camara występował m.in. w młodzieżowych drużynach i rezerwach Villarreal FC, w rezerwach Barcelony (w pierwszym zespole zagrał w dwóch oficjalnych spotkaniach) oraz drugoligowej Gironie. W sierpniu 2018 roku trafił do beniaminka polskiej ekstraklasy Miedzi Legnica. Rozegrał w jej barwach 31 meczów, zdobył trzy gole i zaliczył dwie asysty.

Camara to pierwszy - w letnim okienku transferowym - piłkarz pozyskany przez białostoczan, którzy miniony sezon zakończyli na piątym miejscu. Umowę z Jagiellonią podpisał na cztery lata, do czerwca 2023 roku. Obok Jesusa Imaza, który zimą przeszedł do Jagiellonii z Wisły Kraków, jest w klubie z Białegostoku drugim hiszpańskim graczem.

"Miałem jeszcze dobrą propozycję z innego kraju, ale zdecydowałem się pozostać w Polsce. Indywidualnie rozegrałem tu całkiem dobry sezon i myślę, że jest to naprawdę solidna liga, dlatego postanowiłem, że w niej pozostanę" - powiedział Camara po podpisaniu kontraktu, a cytowany przez oficjalną stronę internetową Jagiellonii.

Przyznał, że po propozycji z Białegostoku kontaktował się z Imazem. "Przyszedłem do dużego klubu, a moim celem indywidualnym jest to, aby grać jak najwięcej i jak najbardziej pomagać drużynie bramkami i asystami" - dodał Hiszpan.

