Jagiellonia Białystok do sobotniego meczu z Radomiakiem Radom przystąpiła jako lider Ekstraklasy - zespół z Podlasia w 24 meczach zgromadził 45 punktów, czyli tyle samo, co drugi Śląsk Wrocław . Ich rywale z kolei mieli na swoim koncie 17 "oczek" i plasowali się w środku tabeli.

Mało brakowało, a Jagiellonia już w 5. minucie objęłaby prowadzenie . Z lewego skrzydła w pole karne dośrodkowywał Kristoffer Hansen , tam do piłki dopadł Jesus Imaz i celną główką umieścił futbolówkę w siatce. Po weryfikacji VAR jednak trafienia nie uznano, ponieważ Hiszpan znajdował się na pozycji spalonej.

Jagiellonia Białystok naciskała Radomiaka Radom. I dopięła swego

Tym samym Jagiellonia objęła prowadzenie i była bliska podwyższenia go w 26. minucie. Nene otrzymał podanie od Afimico Pululu, wbiegł w pole karne i posłał piłkę przy jednym słupku, jednak okazało się, że był na spalonym, przez co gola nie uznano. Wynik 1:0 dla lidera Ekstraklasy utrzymał się do przerwy.