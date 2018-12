- Trzeba powiedzieć jasno, że mocno zawiedliśmy w tej rundzie, jeśli chodzi o grę i punkty u siebie i jestem z tego bardzo niezadowolony - nie krył trener Jagiellonii Ireneusz Mamrot po sromotnej porażce z "Miedziowymi".

Zdjęcie Trener Zagłębia Lubin Ben van Dael podczas meczu z Jagiellonią /Artur Reszko /PAP

Oto, co trenerzy obu ekip powiedzieli po meczu 19. kolejki Lotto Ekstraklasy:



Reklama

Ben van Dael (trener KGHM Zagłębia Lubin): "Jestem bardzo zadowolony z wyniku, zadowolony również z naszej gry. Cały czas skupiamy się na jej poprawie w kolejnych spotkaniach. W poprzednim meczu nie było zbyt dobrze z posiadaniem przez nas piłki, ale dobrze się broniliśmy, choć zbyt głęboko. Dzisiaj połączyliśmy to, co było wtedy dobre, z tym, nad czym pracowaliśmy w tym tygodniu. Bramki zdobyliśmy w odpowiednich momentach, przy wyniku 2-0 mieliśmy trochę problemów z dośrodkowaniami i rzutami rożnymi Jagiellonii, ale w drugiej połowie poprawiliśmy to. Byłem bardzo zadowolony widząc, jak moi zawodnicy pracują na boisku i myślę, że dzisiaj na zwycięstwo zasłużyła tylko jedna drużyna - Zagłębie Lubin".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków - Jagiellonia 2-2. Ireneusz Mamrot: Za łatwo traciliśmy gole. Wideo TV Interia

Ireneusz Mamrot (trener Jagiellonii Białystok): "Na pewno do głowy by mi nie przyszło, że po porażce 0-4 ze Śląskiem Wrocław (w październiku - red) taki wynik się jeszcze powtórzy na naszym stadionie. Trzeba powiedzieć jasno, że mocno zawiedliśmy w tej rundzie, jeśli chodzi o grę i punkty u siebie i jestem z tego bardzo niezadowolony. Trzeba ochłonąć, aczkolwiek na pewno w meczu z Piastem Gliwice musi dojść do kilku zmian. Po takim meczu jak dzisiejszy na pewno trzeba wyciągnąć, może nie konsekwencje, ale trzeba coś zmienić w zespole".