Audiencja była również okazją do wręczenia Ojcu Świętemu prezentu - skoro dzień dziecka zarówno w Rzymie jak i Białymstoku będzie odbywał się na stadionie piłkarskim, to elementem który jest obecny na stadionach w wielu barwach jest szalik, który wskazuje przynależność do danego klubu, oraz jednoczy i mobilizuje do wytrwałego kibicowania, wspierania, patrzenia w tym samym kierunku, oraz szacunku do ludzi noszących odmienne barwy.

~ możemy przeczytać na profilu księdza w mediach społecznościowych