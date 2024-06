Jagiellonia powalczy o Ligę Mistrzów. Znamy potencjalnych rywali

W PKO BP Ekstraklasie dawno nie było tak zwariowanego sezonu, jak ten zakończony zaledwie kilka tygodni temu . Drużyny z czołówki traciły punkty jak na zawołanie, co doprowadziło do tego, że nowego mistrza wyłoniono dopiero w ostatniej kolejce. Po tym jak z gry o złoto wypadli piłkarze Lecha Poznań, Pogoni Szczecin czy Legii Warszawa , na placu boju w korespondencyjnej walce pozostali Śląsk Wrocław oraz Jagiellonia Białystok . Ci drudzy mieli komfortową sytuację, wystarczyło pokonać u siebie Wartę Poznań . Tak też się stało. Podopieczni Adriana Siemieńca wygrali aż 3:0 i historyczny pierwszy tytuł stał się faktem.

Chciałbym rozpocząć od podziękowań. Nie chciałbym nikogo pominąć, ale przede wszystkim wielkie podziękowania dla mojej żony i dla mojej rodziny, bo wiele dla mnie poświęcają, wiele wspólnie przeżyliśmy. To nasza wspólna nagroda, niesamowicie się cieszę. Wielkie podziękowania i gratulacje dla drużyny i dla sztabu szkoleniowego. Ci ludzie w tym roku dokonali nieprawdopodobnej rzeczy. Mieli w sobie odwagę, pasję, spokój i konsekwencję. Do końca wierzyli, że jesteśmy w stanie to zrobić

Było nerwowe wyczekiwanie, ale wszystko się udało

Triumf w PKO BP Ekstraklasie to szereg przywilejów. Jednym z nich jest udział w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Dopiero niedawno został zresztą potwierdzony udział ekipy z Podlasia w drugiej rundzie. Chodziło o komplikacje związane z położeniem stadionu w dużej odległości od najbliższego lotniska. Kibice nerwowo wyczekiwali na jakikolwiek komunikat, lecz na szczęście odetchnęli z ulgą. "Zrobił się wokół tej sprawy, jak widać, niepotrzebny szum. W raporcie inspektorzy wskazali pewne rozbieżności, między tym, co powinno być zapewnione podczas meczów UEFA, a co obecnie na stadionie się znajduje" - uspokoił Wojciech Pertkiewicz w rozmowie z TVP Sport.