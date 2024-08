Jagiellonia ma nowego zawodnika. Transfer prosto z klubu Serie A

Triumfatorzy ostatniej edycji PKO BP Ekstraklasy potrzebują sporej liczby solidnych zawodników, aby występować zarówno w kraju, jak i poza granicami Polski. Kadra zespołu z tego właśnie powodu nie została jeszcze zamknięta . We wtorkowe popołudnie dołączyło do niej nowe nazwisko, które robi wrażenie. Żółto-czerwone barwy przywdzieje znany z występów we Włoszech Marcin Listkowski .

Marcin Listkowski zamienił Włochy na Polskę. Debiut już niebawem

26-latek ojczyznę opuścił już prawie cztery lata temu, bo we wrześniu 2020 zamienił Pogoń Szczecin na Lecce. Teraz wraca jednak do Polski z jasnym celem - dać radość kibicom w Białymstoku i przyczynić się do kolejnych sukcesów Jagielloni. "Marcin Listkowski to wychowanek Lecha Rypin, z którego trafił do akademii Pogoni Szczecin. W barwach "Portowców" zadebiutował w polskiej ekstraklasie w sezonie 2015/2016. Na najwyższym poziomie rozgrywkowym naszego kraju wystąpił łącznie w 97 meczach. Strzelił dwa gole i zaliczył w tym okresie pięć asyst" - w ten sposób przywitano napastnika na oficjalnej stronie jego nowego klubu.