Jagiellonia. Konsultacje społeczne ws. nazwy dla Stadionu Miejskiego w Białymstoku

Do 23 sierpnia mieszkańcy Białegostoku mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących nadania nazwy Stadionowi Miejskiemu w tym mieście. Do wyboru są trzy propozycje: im. 42. Pułku Piechoty, im. Mariana Zyndrama Kościałkowskiego, im. Seweryna Nowakowskiego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ekstraklasa. Zwycięstwo Jagiellonii i remis beniaminka na otwarcie sezonu. Wideo INTERIA.TV

O rozpoczęciu konsultacji w tej sprawie poinformował w środę na konferencji prasowej prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Reklama

"Myślę, że część środowisk kibiców czekała na ten moment. Rozpoczynają się konsultacje dotyczące nadania nazwy Stadionowi Miejskiemu, które potrwają do 23 sierpnia. Zależy nam na opinii mieszkańców" - mówił Truskolaski.

Zgłoszono trzy propozycje: 42. Pułku Piechoty, wojewody białostockiego w latach 1930-1934 Mariana Zyndrama Kościałkowskiego, prezydenta Białegostoku w latach 1934-39 Seweryna Nowakowskiego.

Jak mówił prezydent Białegostoku, to trzy nazwy związane z historią miasta, czasami, gdy powstawał białostocki klub Jagiellonia Białystok, który w przyszłym roku będzie świętował swoje stulecie. Dodał, że jedna z nazw, 42. Pułku Piechoty, wypłynęła ze środowisk kibicowskich. Przed Jagiellonią była to drużyna 42. Pułku Piechoty stacjonującego w Białymstoku.

Ankieta dostępna jest na stronie internetowej Centrum Aktywności Społecznej oraz miasta. Uzupełnione ankiety można wrzucać do specjalnych skrzynek w kilku miejskich wydziałach lub placówkach, także na Stadionie Miejskim, można też wysłać drogą mailową. Głosować mogą również niepełnoletni, potrzebna jest zgoda opiekuna bądź rodzica.

Truskolaski pytany o to, dlaczego w Białymstoku nie sponsor decyduje o nazwie stadionu, powiedział, że miasto jest na to otwarte i podejmowane były takie próby. "Jednak to jest spory koszt i to też tak wygląda, że firmy, które są ogólnopolskie, unikają, żeby były kojarzone z jedną drużyną piłkarską, z jednym miastem, z jednym stadionem" - mówił Truskolaski. Dodał, że zdarza się, choćby jak stadion Legii, że są dwie nazwy: im. Józefa Piłsudskiego i jednocześnie nazwa sponsora. Powiedział też, że miasto nadal będzie starało się pozyskać sponsora, a ten, wybrany w konsultacjach, będzie patronem honorowym.

Stadion Miejski został otwarty w 2014 roku. Od tego czasu - jak informuje miasto - zgromadził ponad 1,8 mln widzów na meczach i innego typu wydarzeniach. Jego budowa kosztowała 250 mln zł; jednym ze źródeł finansowania były fundusze unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

autorka: Sylwia Wieczeryńska