Jagiellonia gra na jedynym takim stadionie w północno-wschodniej Polsce

Stadion Miejski w Białymstoku to jedna z wizytówek stolicy województwa podlaskiego. To na nim Jagiellonia rozgrywa swoje mecze Ekstraklasy, obiekt jest też przystosowany do organizacji koncertów oraz innych imprez kulturalnych. A to wszystko dzięki przebudowie, która nastąpiła w latach 2008-2014. Piąty największy stadion w Ekstraklasie ma pojemność 22 372 miejsc, a mecz Jagiellonia - Lech to ostatnie spotkanie rozgrywane na tym obiekcie w 2022 roku.