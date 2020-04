Jagiellonia Białystok. Zawodnicy ćwiczą w domach

Zorganizowanych zajęć nie ma, piłkarze na własną rękę starają się podtrzymywać swoją formę fizyczną przy założeniu, że za kilka tygodni będzie szansa na dokończenie sezonu ekstraklasy - tak wygląda sytuacja w Jagiellonii Białystok.

W tym czasie kibice w internecie wybierają "jedenastkę" stulecia klubu.



"Stosujemy się do wszystkich zaleceń, które obowiązują całe społeczeństwo, czyli zawodnicy siedzą w domach, nie trenują w tym momencie nawet indywidualnie, poddają się przymusowej kwarantannie i wszyscy czekamy na to, co się wydarzy w najbliższym czasie" - powiedział PAP rzecznik klubu Kamil Świrydowicz.



Rozgrywki piłkarskiej ekstraklasy są obecnie zawieszone do 26 kwietnia; w związku z pandemią koronawirusa od miesiąca zespoły nie odbywają też treningów.



W Jagiellonii zawodnicy nie mają obecnie zorganizowanego grafiku zajęć, dbają o to we własnym zakresie; np. niektórzy z nich mają w domu sprzęt do ćwiczeń (np. stacjonarne rowery) dowieziony im z bazy szkoleniowej.



"Ja bym to nazwał respiratorem podtrzymywania tego, co było wypracowane na zimowym zgrupowaniu. Zawodnicy też sobie doskonale zdają sprawę, że nie mogą usiąść i czekać na to, co się wydarzy. To są profesjonaliści, sami wiedzą, że jakieś ćwiczenia trzeba wykonywać, wiedzą czego ich organizmy potrzebują. I na ile mogą, tak to organizują" - dodał rzecznik Jagiellonii.



Nikt z zagranicznych zawodników czy członków sztabu szkoleniowego nie wyjechał - w związku z przerwą w rozgrywkach - za granicę; nikogo nie będzie więc obowiązywała dwutygodniowa kwarantanna.



Asystent trenera Iwajło Petewa Rafał Grzyb tłumaczył niedawno na konferencji prasowej władz Białegostoku, poświęconej sytuacji związanej z koronawirusem, że działania sztabu skupiają się jedynie na utrzymaniu gotowości fizycznej graczy do momentu wznowienia rozgrywek ekstraklasy. Kapitan drużyny Taras Romanczuk opowiadał w wywiadzie radiowym, że w domu wykonuje np. ćwiczenia na wzmocnienie mięśni nóg, m.in. korzystając z porad w internecie.



Kibice Jagiellonii, w oczekiwaniu na powrót piłkarzy na boiska, mogą wziąć udział w plebiscycie na wybór piłkarskiej "jedenastki" stulecia. Wybór ma związek z przypadającą w tym roku setną rocznicą założenia klubu i jest dwuetapowy. Trwa pierwszy etap, tzn. z grona nominowanych 66 zawodników klubu, kibice wybierają do 27 kwietnia 36 graczy, a dopiero z tej grupy stworzą w głosowaniu zestawienie finałowej drużyny.



Jej skład ma być znany w drugiej połowie roku. Pod koniec roku swoją "jedenastkę" stulecia Jagiellonii wybiorą też członkowie specjalnej kapituły.



autor: Robert Fiłończuk



