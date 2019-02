Piłkarze Jagiellonii zakończyli w piątek blisko trzytygodniowe zimowe zgrupowanie w Turcji - główny etap przygotowań do rozgrywek ekstraklasy. Przez kilka dni do meczu z Miedzią w Legnicy wicemistrzowie Polski będą przygotowywać się w Białymstoku.

Do Belek Jagiellonia wyjechała 13 stycznia w 26-osobowym składzie, ale w trakcie zgrupowania mocno się zmieniał. Kontrakt z greckim PAOK Saloniki podpisał bowiem w tym czasie Karol Świderski, do cypryjskiego Apoelu Nikozja przeszedł Roman Bezjak, kontuzja wykluczyła z tego etapu przygotowań nowego prawego obrońcę Andreja Kadleca. Dojechali za to - pozyskani w tym czasie - m.in. trzej gracze Wisły Kraków: Zoran Arsenić, Martin Kosztal i Jesus Imaz. Temu ostatniemu odnowiła się jednak kontuzja i raczej nie ma szans by był gotowy do gry już 8 lutego, gdy białostoczanie zmierzą się z Miedzią.

W Belek Jagiellonia rozegrała cztery mecze kontrolne z zespołami z Rosji, Czech i Ukrainy. Jej bilans, to trzy zwycięstwa i porażka.

Ostatni ze sparingów, rozegrany w czwartek z Dynamem Moskwa (zwycięstwo białostoczan 2:1) był utajniony dla mediów i kibiców. Trener Jagiellonii Ireneusz Mamrot przyznał, że decyzja związana była z najbliższym meczem w ekstraklasie; już wcześniej zapowiadał, że zamierza wtedy zagrać składem zbliżonym do planowanego na spotkanie w Legnicy.

"Nie chcieliśmy ułatwiać zadania przeciwnikowi" - mówił szkoleniowiec po spotkaniu z rosyjskim zespołem. "Sparingi to tylko etap przygotowań i teraz trzeba już myśleć o spotkaniu z Miedzią" - dodał.

Przez kilka ostatnich dni przed wyjazdem do Legnicy Jagiellonia będzie przygotowywała się w Białymstoku, najprawdopodobniej korzystając z bocznego boiska ze sztuczną murawą na stadionie miejskim. Główna murawa jest już przygotowywana do meczu kolejnej kolejki, w której białostoczanie zmierzą się 16 lutego z Wisłą Płock.

autor: Robert Fiłończuk