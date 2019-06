Jagiellonia Białystok. Zaczęli przygotowania, w środę do Kępy

Przygotowania do nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy rozpoczęła w poniedziałek Jagiellonia Białystok. W środę piąty zespół minionego sezonu piłkarskiej ekstraklasy wyjedzie na 10-dniowe zgrupowanie do Kępy (Mazowieckie), potem będzie trenować już na własnych obiektach.

Przez pierwsze dwa dni część kadry będzie przechodziła badania lekarskie, część będzie trenowała w ośrodku treningowym klubu przy ul. Elewatorskiej w Białymstoku. Na co dzień będzie to baza szkoleniowa nie tylko młodzieżowych drużyn Akademii Piłkarskiej Jagiellonii, ale również pierwszego zespołu.

Ośrodek oficjalnie otwarto w ub. tygodniu; kosztował blisko 19 mln zł brutto, część pieniędzy pochodziła z resortu sportu i turystyki. W ośrodku są w sumie trzy boiska, w tym jedno pełnowymiarowe z naturalną murawą, które będzie do dyspozycji pierwszego zespołu. Jest tam też pełnowymiarowe boisko ze sztuczną murawą, które na zimę będzie zadaszane specjalną halą pneumatyczną, piłkarze mają też do dyspozycji zaplecze socjalne, m.in. salę treningową i konferencyjną.

Dla zespołu z Białegostoku to duża zmiana na lepsze, bo przez ostatnie latach kadra ekstraklasowa trenowała w podmiejskich Pogorzałkach, a w razie potrzeby skorzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią, trenowała na bocznej płycie białostockiego stadionu miejskiego.

- Wreszcie mamy wszystko w jednym miejscu, i nie chodzi mi tylko o boiska. Możemy tu np. odnowę biologiczną przeprowadzić, zamówić i zjeść tu posiłek, jeśli mamy dwa treningi dziennie. To daje większe możliwości i to bardzo cieszy. Od strony sportowej boiska są wysokiej jakości, głęboko w to wierzę, że wpłynie to na mniejszą liczbę urazów - powiedział trener Ireneusz Mamrot.

Podkreślił, że obsługa boiska w Pogorzałkach bardzo ciężko pracowała, by były tam możliwie najlepsze warunki do treningu, ale nie było tam np. automatycznego podlewania czy podgrzewania murawy (w ośrodku jest).

W kadrze Jagiellonii nie zaszły na razie jakieś większe zmiany. Nowym zawodnikiem jest hiszpański skrzydłowy Juan Camara, który przeszedł z Miedzi Legnica. W przerwie w rozgrywkach klub rozwiązał umowy z kilkoma zawodnikami, którym daleko było do kadry pierwszego zespołu i grali na wypożyczeniach. Chodzi m.in. o Karola Mackiewicza czy Jonatana Strausa.

Klub szuka przede wszystkim napastnika, bo jego brak w drugiej części sezonu - wobec zimowej "wyprzedaży" graczy ofensywnych i kontuzji pozyskanego Serba Stefana Scepovica - był widoczny. Z wypożyczeń wracają i zaczną okres przygotowawczy z zespołem: bramkarz Damian Węglarz, pomocnik Przemysław Mystkowski i napastnik Bartosz Bida.

Ośrodek w Kępie, do którego Jagiellonia wyjedzie w środę, był miejscem letniego zgrupowania białostoczan również przed rokiem, gdy zespół trenera Mamrota przygotowywał się nie tylko do nowego sezonu ekstraklasy, ale również do eliminacji Ligi Europejskiej. W tym sezonie białostoczanie jednak w europejskich pucharach nie grają. W trakcie tego obozu przygotowawczego sztab szkoleniowy zaplanował trzy mecze kontrolne, m.in. z Pogonią Siedlce i Wigrami Suwałki. Dwa kolejne mecze sparingowe zaplanowano w Białymstoku, w drugiej fazie przygotowań.

Nowy sezon ekstraklasy Jagiellonia zacznie 19 lipca meczem wyjazdowym z Arką Gdynia.

Autor: Robert Fiłończuk